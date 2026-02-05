キャンプイン直前のNPBに、大激震が走った。1月27日に、広島カープの羽月隆太郎容疑者が医薬品医療機器法違反（指定薬物使用）の疑いで逮捕。昨年12月に「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した疑いである。明るいキャラクターで、ムードメーカーとしてもファンに愛された羽月容疑者に何が起きたのだろうか。その知られざる素顔を探ってみた。＊＊＊【写真を見る】薬物の陽性反応後に残した言葉とは…任