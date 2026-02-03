【台北共同】台湾の立法院（国会）で3日、中国の国籍を持つ立法委員（議員）が就任した。比例区で選ばれた野党委員の辞任に伴う繰り上げ当選。政府は「二重国籍の委員は認められない」と反発した。台湾メディアによると、新委員の李貞秀氏は中国出身で台湾人と結婚した。李氏は3日、中国で国籍の抹消手続きを試みたが拒まれたと主張した。台湾内政部（内政省）は、就任前に抹消手続きをしていたことを証明するべきだと反論した