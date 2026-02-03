大分県立高校の推薦入試が3日からスタート、およそ1200人の受験生が試験に臨みました。 【写真を見る】県立高推薦入試に1187人平均倍率は前年下回るも、大分市内進学校は依然激戦最高倍率は上野丘1.95倍 このうち、大分市の大分舞鶴高校では普通科と理数科あわせて56人の募集に66人が受験し、午前中は小論文の試験が行われました。 県立高校の推薦入試は全日制であわせて1634人の募集に対し、1187人が受験しました。