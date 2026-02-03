衆院選で自民党を含めた多くの政党が「消費減税」を公約に盛り込む中、ネット上で「消費税１２％」の情報が猛烈な勢いで拡散している。自民・有村治子総務会長がＸで「高市総理が進退を掛け、自民党一丸となって全力で衆議院選挙を闘っている中、自民党として、消費税１２％を検討しているという事実はありません。当然、公約にも掲げておりません」と否定。日本維新・藤田文武共同代表も「高市総理や官邸サイドとの会話で、