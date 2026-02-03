中国メディアの快科技によると、モルガン・スタンレーはこのほど、2026年の中国の人型ロボット販売台数について、従来予想の1万4000台から前年比133％増の2万8000台に上方修正した。25年の販売台数は約1万2000台だった。モルガン・スタンレーの予想によると、販売台数は30年までに26万2000台に達し、35年までに260万台に達する。生産コストの低下によりロボットの所有が徐々に容易になる。ロボット産業のサプライチェーンの大半を