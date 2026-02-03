テレビでパドックを見ていると、解説者が色々なことを言う。人によって微妙にニュアンスの違うことを言うが、おおまか同じようなことを言っている。そんなパドック中継のなかで読者の皆さんが気になりそうなことについて、俺なりの考えを伝授したい。 ・尾っぽを振っている馬を気にしなくていい パドックで、しきりに尾っぽを振る馬に「落ち着きがないですね」とマイナスに捉える解説者は多い。ただ、俺は全く気にしない。