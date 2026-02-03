クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、「Happy flowers」と題し、花モチーフのドーナツを2月16日から期間限定で販売します。【画像】やば…カワイイ！コチラが「Happy flowers」ドーナツ2種です！おいしそう！！「Happy flowers」は、「サクラ クリーム」と「フラワー カスタード」の2種類がラインアップ。「サクラ クリーム」は、満開の桜を