クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、「Happy flowers」と題し、花モチーフのドーナツを2月16日から期間限定で販売します。

【画像】やば…カワイイ！ コチラが「Happy flowers」ドーナツ2種です！ おいしそう！！

「Happy flowers」は、「サクラ クリーム」と「フラワー カスタード」の2種類がラインアップ。

「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージ。春の香りを味わえる桜風味のクリームが詰まったドーナツに、鮮やかなピンク色のルビーチョコ入りのコーティングを施し、桜風味のシェイブチョコをトッピング。ミルキーなホワイトチョコのラインで桜の花を描いて仕上げられています。価格はテイクアウトが334円（以下、税込み）、イートインが341円。

「フラワー カスタード」は、一輪の花がかわいらしく咲く様子を表現。同店で一番人気の「オリジナル・グレーズド」にカスタード風味のコーティングを施し、オレンジ色の花モチーフのチョコレートをトッピング。抹茶コーティングで茎を描いて仕上げられています。価格はテイクアウトが313円、イートインが319円。

販売期間は4月上旬頃までで、なくなり次第終了となります。

同社は新商品について、「ボックスを開けた瞬間に春の景色が広がる“フラワードーナツ”は、自分へのご褒美にはもちろん、お花見やホワイトデーの贈り物にもおすすめです」とアピールしています。