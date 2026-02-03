メジャー通算47HRのダルベック圧倒的パワーを見せつけた。巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手が2日、宮崎キャンプで屋外フリー打撃を実施した。驚異の柵越えを連発し、「ほんとにパワー凄い」「上半身めっちゃゴツいな」とファンも大興奮だった。膨れ上がった胸筋と丸太のような腕だ。メジャー通算47本塁打の実績を誇り、2021年には133試合で25本塁打を放った怪力の持ち主。屈強な肉体から打撃練習では何本もスタンドイ