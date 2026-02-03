3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万3920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては1264.82円高。出来高は9722枚だった。 TOPIX先物期近は3600ポイントと前日比68ポイント高、TOPIX現物終値比63.87ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53920 +12909722 日経225mi