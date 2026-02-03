6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1日、事前合宿地のドイツからミラノ・マルペンサ空港に到着。前回銀メダルの500メートルについて「気持ちとしては出る予定で準備している」と出場意向を示した。同種目は補欠扱いながら出場の優先権を持っていた。現在獲得した五輪メダル7つは夏冬通じ日本女子最多記録となっている。1500メートル、1000メートル、団体追い