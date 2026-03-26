イングランド代表は３月27日のウルグアイ戦、31日の日本戦に向けて、35人を招集。大所帯となりGKが５人も選ばれたなか、35歳にしてA代表初招集を勝ち取ったのが、ジェイソン・スティールだ。三笘薫と同じくブライトンに所属するスティールは、クラブで12歳下のオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンの控えに甘んじており、今季のプレミアリーグでの出場機会は一度もない。それだけにビッグサプライズに。ブライトンのチー