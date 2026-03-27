「選抜高校野球・２回戦、英明６−３東北」（２６日、甲子園球場）英明（香川）は東北（宮城）を６−３でかわし、初の準々決勝進出となった。英明・榎本侑晟内野手（２年）は気が付いたらバッターボックスで倒れていた。場内が騒然とする中、担架で運ばれてベンチ裏へ。アクシデントに見舞われてもファイティングポーズは崩さなかった。「動けるなと思ったので試合に出続けました」。気迫がチームに伝わり、勝利を呼び込んだ