ブルージェイズ岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）までに現在の心境を口にした。穏やかな口調の中にも高揚感がにじみ出た。２３日（同２４日）に米フロリダ州ダンイーデンでのキャンプを打ち上げ、本拠のあるカナダ・トロント入り。岡本は攻守で順調に調整を進め、開幕を迎える。「（開幕が）近づいてきているのはワクワクします。いよいよ始まるので、残りの日数も大事に過ごしていていって、しっかり準備