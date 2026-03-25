アレルギーの診断はない。でも「牛乳を飲むと痒くなる気がして」。以前、筆者の職場である保育園で起きた、医師の診断なしに個別対応を求め続ける“自然派ママ”と、市の規約の間に挟まれた保育士のリアルをお届けします。 「お弁当を持参したいんですが」 入園前の面談で、B子ちゃんのお母さんは開口一番こう切り出しました。 「うちは食にこだわっていて、砂糖や添加物を避けているんです。できれば毎日お弁当持