ブルージェイズのシュナイダー監督が２６日（日本時間２７日）、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）に期待を寄せた。本拠地ロジャーズセンターで開幕戦の前日会見に臨んだ指揮官は、２７日（同２８日）のアスレチックス戦でメジャーデビューする見込みの岡本について「彼（岡本）が加わることで打線に厚みがでる。守備に関しても非常にスマート。基本に忠実にプレーする」と称賛。開幕戦の起用打順については未定とした。