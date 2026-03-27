阪神は２６日に東京ドームで全体練習を行い、２７日の巨人との開幕戦へ向けて最終調整した。藤川球児監督（４５）は伝統の一戦を前に「明日開幕に向けてという部分ではいい準備ができたと確信しております。東京ドームで宿敵巨人なんで、早く勝負がしたいなと思っています」と闘志をにじませた。今季から東京ドームには、安定性や耐久性を高めた最新の人工芝が導入された。この日は虎ナインも、その感触を入念に確認。投手陣は