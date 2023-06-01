【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】日本代表は２６日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、３日目のトレーニングを行った。この日は報道陣に公開された練習で、各ポジションに分かれたサイドからのクロスに合わせるシュート練習を実施。森保一監督のイメージするポジション起用の大枠が見えてきた。まず最も注目が集まるのは、レギュラー候補だった南野拓実、久保建英が負傷で招集外の２シ