フィギュアスケート世界選手権２日目（２６日、チェコ・プラハ）の男子ショートプログラム（ＳＰ）で、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は思うようなパフォーマンスを発揮できなかった。冒頭の４回転サルコーで転倒すると、２本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の着氷が乱れた。３本目の４回転トーループも失敗するなど、演技に精彩を欠いた。合計７１・０５点でフリー進出を逃す結