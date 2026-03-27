12球団最年長の60歳の新監督が、フレッシュに巻き返しを誓った。ヤクルト・池山監督は「去年も6位だったので上がるしかない」と闘志。就任1年目の開幕へ「1ページ目はどんなページになるか分かりませんけど、143ページ目には優勝という文字が書けるように、しっかり戦っていきたい」と誓った。「現役の時から特別な日」という開幕戦。山田が左脇腹の張りでリハビリ中、WBCに出場した中村悠をコンディションを考慮し2軍調整と、