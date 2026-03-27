プロ野球は２７日、セ・パ両リーグが開幕する。２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は２６日、東京ドームで、開幕投手のドラフト１位左腕、竹丸和幸（鷺宮製作所）らが阪神との対戦に備えて練習した。◇キャンプイン間もない宮崎で、巨人の阿部監督がペンを走らせた。選手やコーチが、いつも目にするホワイトボードに記したのは、「Ｔｈａｎｋｙｏｕ」。新たなチームのあるべき姿を、外国人を含む全員が分かる簡潔な言葉で表し