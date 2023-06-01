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ロス・アトキンスGMが今季の起用法に言及 岡本和真の起用法に言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ブルージェイズのGMが26日、岡本和真の今季の起用法について言及した
  • 「三塁でほぼ毎日出場することになるでしょう」とレギュラーとして期待
  • 「試合のスピードをうまく落ち着かせて対応できている」と評価した
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