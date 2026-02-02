米北朝鮮専門メディア「NKニュース」は1月26日、ロシアが北朝鮮に小麦粉540トンを送ったと報じた。数字だけ見れば支援に映るが、慢性的な食糧難に苦しむ北朝鮮の需要を満たすにはあまりにも小規模だ。実際、昨年1月から7月までの北朝鮮によるロシア産小麦粉の輸入額は330万ドル（約48億円）に達し、前年同期比で50％増加した。北朝鮮がロシア産小麦粉への依存を強めていることは明らかだが、住民の評価は厳しい。RFA（ラジオ・フリ