コオロギ、イナゴ、蚕……昆虫食が脚光を浴びている。高タンパクで良質な脂肪（不飽和脂肪酸）、ミネラルが豊富な高栄養食として注目されているのだ。昆虫食ブームの到来国連食糧農業機関（FAO）は食糧危機の解決策として昆虫食を推奨し、世界経済フォーラム（WEF）も気候変動を遅らせることができる代替タンパク源として報告書を発表している。実は世界で20億人が1900種以上の昆虫を食べており、決して珍しいものではない。