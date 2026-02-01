ブレーメンは1日、ホルスト・シュテッフェン監督の解任を発表した。現在56歳のシュテッフェン監督は、エルヴェルスベルクをレギオナルリーガ（ドイツ4部）から2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）に引き上げたことが評価され、今シーズンからオーレ・ヴェルナー前監督の後任として就任した。しかし、ここまで20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「19」の獲得に留まり、降格圏とは5ポイント差の15位に低迷している。1月31日に行わ