福島ユナイテッドFCは1日、FW矢島輝一(30)が昨シーズンをもって現役引退することを発表した。矢島はFC東京の下部組織から中央大を経て2018年にFC東京でプロキャリアをスタート。21年から23年までは大宮アルディージャでプレーし、24年に福島に加入した。昨シーズン終了時に契約満了が発表されており、J1通算17試合0得点、J2通算23試合1得点、J3通算98試合20得点のキャリアだった。引退に際して以下のようにコメントしている