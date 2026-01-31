プロ野球・DeNAは31日、翌日から始まる春季キャンプに向け沖縄入り。チームは多くのファンが待ち構えるなか宿泊施設に到着し、歓迎セレモニーも開催されました。セレモニーに出席したのは南場智子オーナーや木村洋太球団社長、相川亮二監督、東克樹選手会長の4名。花束を受け取り、相川監督が挨拶。「27年間、優勝できていないということに向き合って、今年必ずリーグ優勝、日本一を勝ち取り、みなさまに報告できるようにしっかり