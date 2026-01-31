れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が31日、衆院選（2月8日投開票）公示後初めて奈良市内で街頭演説し「高市王国でいいんですか？奈良でも高市さんの知名度高いし、人気だけども、それでいいのかと考えておられる奈良県民の方もたくさんいらっしゃると思う。その方に行動を促したい」と訴えた。 【写真】似てる!?大石晃子氏がまさかの“少女マンガ”化！ れいわは、奈良県の各小選挙区に候補を擁立していない。衆院選奈良