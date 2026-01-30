資生堂ホームページで発表女子マラソンの東京五輪、パリ五輪代表の一山麻緒が現役引退を決めた。30日、所属する資生堂が発表した。SNS上のファンも突然の一報に驚きの声を上げた。28歳の一山は同社のホームページで「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年3月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました」と報告。「資生堂在籍中には、クイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックと