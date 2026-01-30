今月8日、福岡市で発生した母子3人が自宅マンション内で亡くなっていた事件について、「福岡市が母子の生活保護申請を断った結果の無理心中事件だ」とする動画がSNSを中心に拡散された。 これに対し福岡市は13日にホームページなどを更新し、「投稿は事実ではない」と否定。投稿者に対し、発信者情報の開示請求の手続きを進めていくことを表明した。 各社報道等によれば、警察は無理心中を図った可能性もあるとみて