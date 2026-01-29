『今日好き』出演経験がある、告白された人数11人の美女・たまき（今井環希）が知られざる自身の学業レベルを公開。中3時代の通知表を公開すると、「見た事ない」などと驚きの声が上がった。【映像】告白された人数11人の高1美女（オール5の通知表も）ABEMAにて1月28日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#40では、「たまきクイズ王に挑む」と題した新企画