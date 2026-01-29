Happyくじから、スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター、イウォークが初登場するHappyくじ／STAR WARS TM『EWOKS』の発売が決定した。2026年2月6日（金）より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次販売開始予定だ。＞＞＞Happyくじ／STAR WARS『EWOKS』の景品をチェック！（写真37点）森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。『スター・ウォーズ