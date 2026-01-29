中道改革連合の米山隆一前衆院議員による「除雪」の様子がSNSで拡散され、波紋を広げている。米山氏は2026年1月28日、Xでその意図を説明し、批判の声に反論した。「なんでわざわざ路肩に寄せた雪をぶちまけてるの？」波紋を広げたのは、米山氏が衆院選（2月8日投開票）で選挙区にしている新潟県長岡市で行った街宣演説の際の除雪をめぐる動画。米山氏はXで「マルイ中之島店での街頭演説前に、除雪です。4区の中でも地域によって積