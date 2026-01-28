「寿司屋は馬鹿のための仕事」「ブサイク・頭悪い・家貧乏……みたいなヤツが行ってたんですよ、寿司屋は」自らが出演したYouTube番組『日本未来会議』内で、冒頭のように寿司職人を見下した発言が、大炎上している実業家のホリエモンこと堀江貴文氏。じつは、堀江氏の問題発言はこれだけにとどまらず、番組内では“国民のヒーロー”大谷翔平選手にまで向けられていたことも話題となっている。「堀江さんが出演した『日本未来会