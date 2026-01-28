サッポロビールからレトロモダンなイラストのラベルデザインを採用した、「サッポロ サクラビール」が数量限定発売されます。本商品は、サッポロビールの前身である大日本麦酒が、1913年（大正2年）に竣工した九州初のビール工場で製造を開始した「サクラビール」の味わいをモチーフにしたビールです。サッポロビールの醸造技術者が当時の文献を読み込み、現代の嗜好に合わせてアレンジ。香ばしいコクと、すっきりとしたのどごしを