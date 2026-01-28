『コジコジ』と、理研ビタミンの「ふりかけるザクザクわかめ」とのコラボレーションが決定。2月頃から期間限定で「ふりかけるザクザクわかめ」のコラボパッケージ商品が発売される。また、2月2日（月）から、抽選で合計300名にコラボグッズやリケンの商品詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンが開催される。＞＞＞ふりかけるザクザクわかめパッケージやオリジナルごはん茶碗をチェック！（写真4点）『コジコジ』は、さくらも