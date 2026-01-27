十日町市で26日、市内の中学3年生の少女が行方不明になったとして、警察が少女の行方を捜索しています。行方不明になっているのは十日町市内に住む中学3年生の少女（14）です。少女は身長が約154センチ、セミロングの黒髪で紺色のセーター、水色のデニムズボンを着用しているということです。警察によりますと、少女は26日午後7時20分頃までリビングで家族と過ごしていましたが、午後7時半頃から姿が見えなくなったと