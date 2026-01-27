【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ【映像】あわや接触！超接近ターンの瞬間WRC（世界ラリー選手権）の今季開幕戦がモナコおよびフランス南部で25日まで行われ、競技3日目にはトヨタの勝田貴元が市街地ステージで完璧なドーナツターンを決めて、反響を呼んだ。競技3日目デイ3、日本時間25日未明に行われたSS13はモナコの市街地に設置された特設コースが舞台となる。日没後で視界が悪いうえに、強めの雨が降る