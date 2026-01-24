最近、WebメディアやSNSの広告で、やけに「ミニデジタルカメラ」の文字を目にすることが増えた。手のひらに収まるどころか、指先でつまめるようなサイズのデジカメだ。 実を言うと、筆者もそのブームに抗えず、昨年から今年にかけて、2980円の「mini いつも持ち歩きたくなるデジタルカメラ」（SMC01-YE）や、Kodakの「Charmera」（シャルメラ）を立て続けに購入してしまった。 これらミニカメラを語る上で欠か