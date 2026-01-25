男性が帰宅する寸前に自宅の目の前で車にひき逃げされ死亡しました。警察は先ほど20代の男を逮捕しました。【映像】男性がひき逃げされた現場の様子きのう午後9時45分ごろ茨城県行方市山田の県道183号線で「音がして外に出ると人が倒れている」と119番通報がありました。倒れていたのは現場の目の前に住む辺田一則さん（63）で自宅に帰るところだったとみられています。辺田さんは病院に搬送後、死亡が確認されました。警察