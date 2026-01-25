「玉川さんは今日もお休みで、月曜（1月26日）には来ます」元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、レギュラーコメンテーターを務める『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）を1月21日の放送から3日連続で休み、心配の声が寄せられるなか、23日の番組冒頭で司会の羽鳥がこのように報告した。玉川氏はパーソナリティとして出演している22日放送の『ラジオのタマガワ』（TOKYO FM）も休み、番組公式サイトには《お休みの玉川さ