1月23日、『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に登場した視聴者の相談内容が、昨日からSNS上で炎上している。この日の依頼は、広島県に住む小学6年生の6人兄妹の長男からだった。両親は共働きで、母親は社長、父親は母の手伝いをしており、家庭内の家事は長男と父親で担当しているという。依頼文では、「親が仕事の時は、僕が弟や妹を見ている。ご飯の準備、洗濯物の片付け、おむつ替え……やることはいっぱい」「同級生