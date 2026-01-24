主演経験者を揃えた冬ドラマが出揃った。民放主要4局のイチ押し作品の滑り出しはどうなのだろう？民意の表れである視聴率を確認し、どうしてその数字になったのかを考察したい。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「デカい」「リアルまんまや」…鈴木亮平が公開した3ショット。“もっこり”ポーズも大反響18日に初回が放送されたTBS「日曜劇場リブート」（日曜午後9時）の視聴率は個人8.4％