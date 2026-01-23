Ï¢¹çÂçÊ¬¤Ï½°±¡Áª¤ÎÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÁ°¿¦¤ÎµÈÎÉ¤µ¤ó¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿ÍÄé¤µ¤ó¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¿äÁ¦¤ò½Ð¤µ¤º¡¢»ºÊÌ¤´¤È¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡ÁªµóÂçÊ¬1¶èÏ¢¹çÂçÊ¬¤Ï¡Ö¿äÁ¦¸«Á÷¤ê¡×µÈÎÉ½£»Ê»á¡¦Äé½ßÂÀ»á¤Î´Ö¤Ç»ºÊÌÅêÉ¼¤Ø Ï¢¹çÂçÊ¬¤Ï23Æü¸á¸å¡¢¶ÛµÞ¤Î¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢ÂçÊ¬1¶è¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ï¢¹çÂçÊ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤ÇÁ°¿¦¤ÎµÈÎÉ½£»Ê¤µ¤ó¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ù±çÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¹ñ