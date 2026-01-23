米ホワイトハウスが公表したボールルーム（宴会場）のイメージ（ホワイトハウス提供・共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が進めるホワイトハウスのボールルーム（宴会場）建設工事の差し止めを求めた訴訟で、ワシントンの連邦地裁の判事は22日、トランプ氏に工事の法的権限があるかについて疑問視する見解を示した。ロイター通信が伝えた。ロイターによると、工事には4億ドル（約630億円）規模の費用がかかる見込み。米