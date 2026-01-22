MLB通算113勝を挙げているホセ・キンタナ投手（36＝ブルワーズをFA）が3月に開催セル第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でコロンビア代表の主将を務めることが決まった。21日（同22日）、同国野球連盟が発表した。キンタナは12年にホワイトソックスでメジャーデビューし、先発左腕として過去6回、シーズン2桁勝利を記録。昨季はブルワーズで24試合に登板し11勝7敗、防御率3・96だった。昨年10月のドジャースと