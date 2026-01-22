稀代のコメディアン・志村けんさんが亡くなって、3月で6年を迎える。テレビでは今でも芸人が志村さんのモノマネをし、様々なタレントが思い出を語っているが、生涯独身を貫いた志村さんが生きた"豪邸"の様子は、この1年で大きく変化していた--。 【写真】豪邸が更地となり、また新たな物件が建設中…志村けんさん“自宅跡地”の現在の様子志村さんが東京・三鷹に自宅を構えたのは1987年のことだった。 「当時、土地