キャップを中心としたアパレルブランドのニューエラから、国宝『鳥獣戯画』との初のコラボレートコレクションが発売されました。ニューエラといえばこれまでにもさまざまなコラボコレクションを発表していますが、栂尾山高山寺に所蔵されている宝物であり国宝『鳥獣戯画』とのコラボは初。本コレクションでは、甲乙丙丁の4巻からなる『鳥獣戯画』から、甲巻に登場する擬人化された動物の「兎」「猿」「猫」「蛙」をフィーチャー。