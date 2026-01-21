幸せなファミリーを築き上げ、英国内外で"第2のロイヤルファミリー"とも称されてきたベッカム家に、とんでもない爆弾が投下された。現地時間1月19日、長男ブルックリン・ベッカム（26）が「もう家族とは一切和解しない」と父デビッド(50)、母ヴィクトリア（51）との絶縁を自身のインスタグラムアカウントで宣言したのだ。【全文公開】父デビッドと母ヴィクトリアとの絶縁を自身のアカウントで宣言したブルックリン。削除前の家族