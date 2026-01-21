ちまたでは、違法な電波を発信して通信を乗っ取りフィッシング詐欺等のSMSを送りつける偽の基地局が確認されています。こうした通信は主に「2G」接続を無効化する設定にすればブロックできますが、Android 16では新たに「怪しいネットワークに接続したら通知する」という設定が追加されています。Android 16 can warn you that you might be connected to a fake cell tower - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/